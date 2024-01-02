أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف منزلين بصاروخي مسيرة على الاطراف الجنوبية الغربية لبلدة بليدا، ولا يوجد اصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين منزلين في محيط بلدة بليدا ولا اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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