وجّه النّائب السّابق نبيل نقولا، في رسالة إلى المسؤولين مع بداية العام الجديد، "تحيّات الشعب اللبناني المنهوب والمقهور على جنى عمره، إلى كلّ من رئيس الحكومة المغتصِبة للدّولة والشّعب، ووزير اللّاعدل ووزير الدّاخل المكشوف والأمن المفلوت، وأيضًا الضّابطة العدليّة الّتي لا ترى ولا توقف على الحدود إلّا الّذي لا يدفع محضر "ممنوع الوقوف". إليكم جميعًا صورة حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، وَلي نعمتكم، كعربون معايدة بمناسبة نهاية سنة 2023 وبداية 2024".
وأشار إلى أنّ "معايدتي الشّخصيّة هي إلى المرأة الحديديّة الّتي اقتحمت مضاجع الفاسدين، وأصدرت مذكّرة توقيف مفتوحة بحقّ ممثّل ناهبي الشّعب، إلى الفاضلة القاضية غادة عون"، مشدّدًا على أنّ "كلّ ما يطلبه المواطن العدالة يا حضرة وزير الدّاخليّة. المطلوب منك ضبط رسوم البلديّات "الفالتة" على رأسها بإذن منك. جميعنا نعلم أنّك لا تملك حقّ فرض رسوم من خارج قانون الموازنة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقولا لمولوي: المطلوب منك ضبط رسوم البلديات "الفالتة" على رأسها بإذن منك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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