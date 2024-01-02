مصرع 5 أشخاص في تصادم طائرتين بمطار هانيدا الياباني

لقي خمسة أشخاص مصرعهم كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني بعد حادث تصادم مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو اليوم نتج عنه اندلاع الحريق بالطائرة المدنية. وأكدت الخطوط الجوية اليابانية سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 شخصا على متن طائرة الركاب التي اندلعت فيها النيران أثناء هبوطها في مطار هانيدا بطوكيو.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) على الهواء النيران تشتعل في الطائرة أثناء انزلاقها على المدرج على الرغم من الجهود التي بذلتها أطقم الإنقاذ للسيطرة على الحريق.

وذكر متحدث باسم الخطوط اليابانية أن الطائرة أقلعت من مطار شين-تشيتوس في جزيرة هوكايدو بشمال البلاد.