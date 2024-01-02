مصرع 5 أشخاص في تصادم طائرتين بمطار هانيدا الياباني

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) على الهواء النيران تشتعل في الطائرة أثناء انزلاقها على المدرج على الرغم من الجهود التي بذلتها أطقم الإنقاذ للسيطرة على الحريق.
وذكر متحدث باسم الخطوط اليابانية أن الطائرة أقلعت من مطار شين-تشيتوس في جزيرة هوكايدو بشمال البلاد.
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