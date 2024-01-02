فرنسا تدين القصف الروسي بصواريخ ومسيرات على أوكرانيا وتؤكد مواصلة دعمها لكييف

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت فرنسا بأشد العبارات القصف الروسي بصورايخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل مالا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة 92 آخرين، في مدينتي كييف وخاركيف.

وذكر بيان لنائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ، اليوم الثلاثاء أن روسيا أطلقت نحو مئات من الصواريخ وعشرات من الطائرات المسيرة على كامل أراضي أوكرانيا، بعد مرور أربعة أيام من القصف غير المسبوق والذي أودى بحياة مالا يقل عن 39 شخصا، وهي (روسيا) بذلك "تواصل استراتيجيتها التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الأوكرانية من أجل تقويض صمود الشعب الأوكراني خلال هذا الشتاء الثاني منذ اندلاع الصراع".

وأضاف لوموان أن روسيا تتحمل وحدها مسؤولية هذا التصعيد الذي لا يمكن تبريره، والذي يؤثر في المقام الأول على المدنيين.

وأشار إلى ما أكدته عدة مرات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاترين كولونا، على أن فرنسا ستواصل دعم صمود أوكرانيا وتزويدها بالمساعدات اللازمة حتى يتسنى لها الدفاع عن نفسها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع شركائها.

كما ستواصل فرنسا دعمها للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها روسيا، وفقا لما جاء في البيان.