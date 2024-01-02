أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن "شعبنا لا يزال يضرب أروع الأمثلة في الثبات والتحدي"، مشدداً على أنه "لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين".
ولفت هنية، الى أن "العدوان سيتوقف تحت ضربات المقاومة وصمود شعبنا وما للعدو سوى الاستسلام لإرادة شعبنا وقوة مقاومتنا"، مضيفاً "الاحتلال بدأ الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي سيسقط فيها العدو مرة أخرى أمام بسالة مقاومينا".
ووجه "التحية والاعتزاز للشهداء الذين شاركوا في إسناد هذه المعركة في لبنان واليمن والعراق"، معتبراً أن "الدول التي شاركت بالعدوان على غزة خاصة الإدارة الأمبلاكية تتحمل المسؤولية الكاملة من حيث دعمها للعدوان".
كانت هذه تفاصيل خبر هنية: لن يُطلَق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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