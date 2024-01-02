شيخ العقل ترأس المجلس المذهبي: لتعيين رئيس الأركان وتطبيق القرار 1701

ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس المذهبي، وذلك لمناقشة القضايا المطروحة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في فلسطين وعلى جنوب لبنان.

وتمنى المجلس، بمناسبة حلول السنة الجديدة، أن "تتعزز قيم الإنسانية والأخوّة وروح التسامح، وأن يسود التفاهم بين المسؤولين، لخروج الوطن من أزماته، وانتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات".

ورأى أنه "في تعنّت الاحتلال الإسرائيلي برفض المواقف الدولية والمناشدات الأممية والمنظمات الإنسانية والصحية وحقوق الإنسان، الداعية لوقف إطلاق النار والعدوان الحربي وآلة الإجرام ضد الشعب الفلسطيني، مؤشراً على استمرار أعماله الإجرامية، الأمر الذي يستوجب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي وأصحاب القرار، لردع العدو الإسرائيلي عن إكمال مخططاته ضد الإنسانية، وحقناً لدماء الأبرياء".

واعتبر أن "تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان واستهدافها المدنيين الأبرياء مقدمة لتوسعة دائرة عدوانه، ممّا يتطلب عدم إعطائه الذرائع لتنفيذها، مع التأكيد على أحقية لبنان في الدفاع المشروع عن أرضه"، داعياً "الأمم المتحدة والجهات الدولية، لممارسة الضغوط اللّازمة، من أجل تطبيق القرار رقم 1701 ومراعاة حيثياته ومندرجاته".

ونوّه المجلس بـ"خطوة مجلس النواب التي أدت إلى منع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية وسائر الأجهزة الأمنية، على أمل أن تبادر الحكومة إلى تعيين رئيس الأركان وباقي أعضاء المجلس العسكري، حفاظا على استمرارية المؤسسة وانتظام عملها".

وفي سياق منفصل، استقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت اليوم سفيرة الارجنتين في لبنان ماريا فرجينيا رويس قنطار، وجرى البحث بعدد من القضايا العامة ومسائل التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما استقبل وفدا من نقابة مالكي الابنية المستأجرة برئاسة النقيب باتريك رزق الله الذي اطلعه على واقع الايجارات غير السكنية والقانون المعمول به في هذا الإطار، متناولا ما اعتبره الوفد "المخالفة الدستورية لرئيس الحكومة بعدم نشره قانون الايجارات الذي أقرّه المجلس في الجريدة الرسمية لغاية الان، وموافقة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اصدار جميع القوانين التي أٌحيلت من المجلس النيابي ولم ينشرها لحينه".

وقدّم شيخ العقل على رأس وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي التعازي، في قاعة مجلس "تربة الدروز" في بيروت، بالمرحومين نبيه سليم مياسي ووفيق ديب العود.