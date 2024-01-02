لجنة المال أنهت اجتماعاتها وأقرَّت موازنة وزارتي الاقتصاد والخارجية

أنهت لجنة المال والموازنة اجتماعاتها اليوم واقرت في فترة بعد الظهر موازنة وزارتي الاقتصاد والخارجية لتعود وتلتئم غداً قبل الظهر وبعده لمناقشة موازنة وزارات المالية والتربية والتنمية الإدارية والاتصالات وعدد من الصناديق والمؤسسات العامة.

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