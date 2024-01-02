خير تفقد نازحين من قرى حدودية جنوبية في مركز انطلياس لجمعية "هديل": مستمرون بتقديم ما أمكن من خدمات ومساعدات

تفقد الامين العام "للهيئة العليا للاغاثة" اللواء الركن محمد خير، يرافقه مدير العناية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو، مركز انطلياس لجمعية "هديل"، حيث التقى النازحين من القرى الجنوبية الحدودية لا سيما من قرى: عين ابل، رميش، دبل، القوزح، دير ميماس وعلما، بحضور المطران حنا علوان.

وخلال الجولة قدم خير للنازحين مجموعة من المواد الغذائية. وتحدث مع النازحين قائلا: "بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تفقدنا الاهالي النازحين للمرة الثانية من القرى الحدودية التي تعرضت لقصف من العدو الاسرائيلي، واطلعنا على اوضاعهم وسبل تقديم المساعدات لهم".

وأكد ان "الهيئة العليا للاغاثة ستستمر بتقديم ما أمكن من خدمات ومساعدات لتأمين الاحتياجات الضرورية في هذه الظروف العصيبة".

بدوره، قال علوان: "باسم جمعية "هديل"، ارحب واشكر دولة الرئيس نجيب مقاتي واللواء الركن محمد خير الذي يتواجد دائما على الارض لمواكبة الحوادث والكوارث ومعالجتها. باسمكم جميعا أشكره على تلبيته لمساعدتنا، فهو ولم يقصر رغم امكانات الدولة المحدودة ويعمل على تأمين الراحة للنازحين، وان شاء الله يعودون قريبا الى بيوتهم وعملهم".

اضاف: "هذا الوضع يجب ان نقبله بروح انسانية مسيحية وأجرنا عند الرب. سعادة اللواء اشكرك على تلبيتنا وتلبية جميع الناس ويكون معك ويبارك اعمالك، وان شاء الله نلتقي في المناسبات الحلوة فقط".