شكرا لقرائتكم خبر عن الرماد ارتفع 1500 متر.. ثوران بركاني يهدد شرق إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات في شرق إندونيسيا نحو 1200 شخص من قرى بالقرب من بركان جبل ليوتوبي، عقب أن نفث رمادًا ودخانًا لارتفاع يصل إلى 1500 متر في الهواء.

وثار البركان الواقع في منطقة إيست فلوريس في إقليم إيست نوسا تينجارا أمس؛ مما دفع السلطات لرفع مستوى التحذير لثاني أعلى مستوى، حيث يعد ثاني ثوران للبركان خلال أقل من أسبوعين، عقب ثورانه لأول مرة منذ 20 عامًا في ديسمبر الماضي.

أماكن إيواء

ونقلت وكالة "إنتارا" الإندونيسية للأنباء عن مسؤول محلي أنه نُقل السكان إلى أماكن إيواء مثل المدارس والمكاتب والقواعد العسكرية، ووزعت حكومة منطقة إيست فلوريس المساعدات على الذين أُجْلوا.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.