شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: روسيا استخدمت صواريخ أسرع من الصوت في هجماتها على كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا استخدمت عدة صواريخ "كينجال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الثلاثاء، حيث تعرض سكانها لقصف عنيف خلال أحدث هجوم شنته موسكو.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إن 16 شخصا على الأقل أصيبوا في برج سكني، عندما تسبب صاروخ في اندلاع حريق، موضحا أنه قد تم نقل 15 من بين المصابين إلى المستشفى.

وجرى الابلاغ عن سقوط العديد من الضحايا الآخرين نتيجة لهجمات صاروخية مختلفة، تتضمن مقتل امرأة مسنة.

البنية التحتية

وسُمع دوي انفجارات قوية في المدينة التي يعيش بها الملايين، بحسب روايات السكان، كما انقطعت الكهرباء في عدة أحياء.

وتعرضت مرافق البنية التحتية المدنية للقصف، وتضرر خط أنابيب غاز، كما جرى الإبلاغ عن حدوث مشاكل تتعلق بإمدادات المياه.

شرق أوكرانيا

وبحسب التقارير الأولية الصادرة عن السلطات، فقد لقي شخص حتفه في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، وأصيب أكثر من 20 آخرين.

وكثفت روسيا قصفها لأوكرانيا خلال الليالي الأخيرة، وتتواصل حرب موسكو ضد جارتها منذ نحو عامين.