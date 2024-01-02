شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الفيضانات.. إجلاء مئات الأشخاص من مناطق في ولاية ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، دانييلا بيرنس، عن إجلاء مئات الأشخاص من مناطق في الولاية خلال الأيام الماضية بسبب الفيضانات.

وفي تصريحات لإذاعة "إن دي آر"، قالت الوزيرة المحلية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إن عدد من تم إجلاؤهم إلى مكان آمن يقل بشكل واضح عن 2000 شخص.

ورأت بيرنس أن هذا العدد لا يعد كبيرا للغاية إذا ما قورن بطبيعة الوضع مشيرة إلى أن هذا الأمر يوضح أن تدابير الحماية والاستقرار عند السدود تعمل بنجاح. ولم تتمكن وزارة الداخلية في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا، اليوم الثلاثاء من تقديم عدد أكثر دقة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.