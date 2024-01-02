ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 22185

دخلت الحرب في غزة الثلاثاء، يومها الـ88، حيث تستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها البرية داخل القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية، وسط كارثة إنسانية وصحية متفاقمة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 88 على التوالي إلى 22185، والجرحى إلى 57057، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 15 مجزرة بحق عائلات فلسطينية بأكملها، راح ضحيتها 207 من شهداء و388 جريحًا.

وأكدت أن الوضع الصحي في مستشفيات القطاع حرج للغاية مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي، وعدم قدرتها على توفير العلاج المناسب ونفاذ الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في المستشفيات.