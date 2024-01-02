سنغافورة تقدم تعازيها إلى اليابان وتؤكد عدم تضرر أي من رعاياها جراء الزلزال

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية أنها لم تتلق أي بلاغات عن تضرر أي من رعاياها المقيمين في اليابان جراء الزلزال القوي الذي وقع أمس الاثنين.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، اليوم الثلاثاء أنها تواصلت مع المواطنين السنغافوريين المسجلين إلكترونيًا في المناطق اليابانية المتضررة جراء الزلزال والتي تم إصدار تحذيرات تسونامي لها أيضًا والتي من بينها محافظات "إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما وياماجاتا"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتلق أي تقارير عن تضرر أي منهم.

وأضافت الوزارة أن الحكومة السنغافورية تقدم تعازيها إلى اليابان والعائلات المتضررة جراء الزلزال.

وفي ضوء احتمالية حدوث هزات ارتدادية، نصحت الوزارة المواطنين السنغافوريين في اليابان بالامتناع عن السفر إلى المناطق المتضررة، وتوخي الحذر وأخذ جميع الاحتياطات الضرورية التي تضمن سلامتهم الشخصية، مع الالتزام بإرشادات السلطات المحلية.

كان زلزال بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر قد دمر أجزاء من وسط اليابان في أول أيام العام الجديد؛ ما أسفر عن مقتل 48 شخصًا في محافظة "إيشيكاوا"، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا بالمحافظة في ظل تواصل جهود الانقاذ.