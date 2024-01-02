تنظيم 135 مظاهرة في 69 مدينة في المغرب دعما لـ غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، تنظيمها نحو 135 مظاهرة في 69 مدينة مغربية، تزامنا مع الجمعة الـ12 عقب عملية "طوفان الأقصى".



وقالت الهيئة إنه "استمرارا في الفعاليات التضامنية مع فلسطين الصامدة وتنديدا بحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق المدنيين العزل، خرج الشعب المغربي، الجمعة، في 135 تظاهرة تضامنية في 69 مدينة، استجابة لنداء الهيئة".







ورفع المشاركون في اليوم التضامني الذي حمل شعار "أوقفوا المجازر وافتحوا المعابر"، لافتات منددة بالحرب الوحشية على غزة والضفة الغربية، مستنكرين الدعم الأمريكي والصمت الدولي الرسمي تجاه ما يرتكب من مجازر منذ السابع من أكتوبر".



وبحسب البيان، طالب المحتجون في المظاهرات التي عمت مختلف مدن وقرى المغرب، الدولة المغربية باتخاذ "مواقف صريحة تدين حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتراجع الفوري عن قرار التطبيع".







ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : وكالات