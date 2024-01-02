برلماني يطالب الحكومة بتطبيق امتيازات "الهيدروجين" على أرض الواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر كانت سباقة في التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤرق العالم، مشيرًا إلى أن التوجه للاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار زين الدين، إلى أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد من ناحية، ويعمل على استكمال جهود الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن تتوسع الدولة في دعم التوجه للطاقة النظيفة من خلال دعم المواطنين في مشروعات الطاقة الشمسية، ومنح حوافز كبيرة في هذا القطاع.

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة أن يكون للحكومة دور في تطبيق القانون وما به من امتيازات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن العديد من التشريعات التي يصدرها مجلس النواب وتتضمن امتيازات كبيرة، إلا أنها تصطدم مع أرض الواقع بسبب عدم التكبيق الجيد.

وقال عضو مجلس النواب: التيسيرات للمستثمر تساعد في زيادة معدلات الاستثمار لتكون مصر رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر.