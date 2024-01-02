افاد "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "مسيرة اسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية قرب حلويات الشرق ما ادى الى سقوط 4 شهداء وعدد من الاصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر "الوكالة الوطنية": 4 قتلى جراء استهداف إسرائيلي لمكتب تابع لحماس في المشرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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