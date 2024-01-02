أكدت حركة "حماس" خبر اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي الشيخ صالح العاروري في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت، معلنةً عن "سقوط اثنين من قادة القسام في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت".

كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" أكدت اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة "القسام" في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.