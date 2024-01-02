حسين جشي: حزب الله سيردّ على اغتيال العاروري وهذا محسوم وتبقى الأمور تقدّر بقدرها

اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي لـ"العربي الجديد" بان "حزب الله سيردّ على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وهذا محسوم وتبقى الأمور تقدّر بقدرها". ولفت الى ان "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد أن أي استهداف لأي شخصية في لبنان مهما كانت جنسيتها سيرد عليها"، وتابع قائلا: "حزب الله لا يزال يحاول إبقاء الأمور ضمن قواعد الاشتباك لكن الإسرائيلي يعمل على توسعة المشكل والأميركي يلجمه".

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