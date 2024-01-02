أشارت المنسقة العامة للمؤتمر الدائم للفدرالية رشا عيتاني، تعليقا على الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف قيادات فلسطينية، الى أنه "بعد ضرب الضاحية الجنوبية اليوم نطالب بترحيل جميع قيادات حماس والحركات الجهادية من لبنان حماية للبنانيين".

كانت هذه تفاصيل خبر رشا عيتاني: نطالب بترحيل جميع قيادات حماس والحركات الجهادية من لبنان حماية للبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.