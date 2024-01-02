انت الان تتابع خبر اغتيال قيادي كبير في حماس بانفجار بيروت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب قناة الميادين، فإنه "استشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت"، موضحة أن "طائرة إسرائيلية قصفت المبنى بثلاثة صواريخ فاستشهد العاروري وثلاثة من مرافقيه".وفي وقت سابق من اليوم، وقع انفجار عنيف، في العاصمة اللبنانية "بيروت".

وفي بادئ الأمر، تضاربت الأنباء حول طبيعة الانفجار، إذ أشارت مصادر أمنية إلى انه ناجم عن سيارة مفخخة، في حين قالت مصادر أخرى أن الانفجار وقع عقب استهداف طائرة مسيرة لسيارة في منطقة معوّض في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

