انت الان تتابع خبر بعد اغتياله في بيروت.. ماذا تعرف عن "صالح العاروري"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *ماذا تعرف عن العاروري؟صالح العاروري هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، متزوج وله ابنتان ويعيش في لبنان.

قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزله في رام الله اثناء معركة طوفان الأقصى في 01/11/2023 باستخدام المتفجرات. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تهدف فيها إسرائيل منزل العاروري، إذا قامت بهذه الفعلة أيضاً في 20 حزيران/يونيو 2014.



ساهم العاروري بتأسيس (كتائب القسام) الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية، كما يعد الرأس المدبر لتسليح كتائب القسام.

اعتقل إداريا خلال السنوات 1990-1991-1992م حتى 2007 (15 سنة) بتهمة تشكيل الخلايا الأولى للكتائب القسامية في الضفة، ثم أعيد اعتقاله بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه، ولمدة ثلاث سنوات حتى سنة 2010م حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.

وبعد قضاءه أكثر من 18 سنة في السجون الإسرائيلية، تم ترحيله خارج فلسطين إذ استقر في سوريا لمدة ثلاث سنوات، ومع بداية الأزمة السورية غادرها إلى تركيا في شهر فبراير/ شباط عام 2012، واستقر بها، ثم بعد سنوات غادر تركيا وتنقل بين عدة دول من بينها قطر وماليزيا وأستقر أخيراً في الضاحية الجنوبية في لبنان.

اختير عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس عام 2010م وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017.

في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017 أعلنت حركة حماس عن انتخاب العاروري نائباً لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية خلال انعقاد مجلس شورى الحركة.

وكان العاروري أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار "صفقة شاليط".

وقتل العاروري بعملية قصف جوي نفذتها طائرة مسيرة "إسرائيلية" في لبنان اليوم 02/01/2024.