السودان يعايش اشتباكات متجددة

تجددت الاشتباكات بين قوات من الجيش السوداني و«الدعم السريع» في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم. وأفاد شهود عيان بأن الجيش السوداني قصف مواقع تابعة لـ«الدعم السريع»، وتحديدا في شرق النيل والمعمورة بشرق الخرطوم. كما تصاعدت أعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات بحي الأزهري جنوب العاصمة. بينما أطلقت قوات «الدعم السريع» قذائف مدفعية باتجاه مقر القيادة العامة وسلاح الإشارة التابعين للجيش في وسط وشمال الخرطوم. وتأتي هذه التطورات العسكرية في أعقاب اجتماع، عُقِد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.



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