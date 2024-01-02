شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب": خروج تعديلات قانون الرياضة للنور خلال دور الانعقاد الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار حسين خلال اجتماع اللجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب، إلى أن اللجنة تحرص على مناقشة طلبات الإحاطة والزيارات الميدانية لتذليل أي مشكلة تواجه الشباب المصري، خاصة أن الهدف الرئيسى الذي يسعى إليه نواب البرلمان هو رفعة الشعب المصري وتحقيق آماله وتطلعاته.

وأكد حسين أن قانون الرياضة الذي انتهت اللجنة من مناقشته سيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، موضحا أن جميع أعضاء اللجنة ووزارة الشباب هدفهم الأساسي هو تحقيق مصالح المواطنين، وأن اللجنة حريصة على مناقشة طلبات الإحاطة والخروج بالتوصيات اللازمة للتغلب علي المشكلات التي تواجه الشباب، حيث تقوم الوزارة بدورها بمتابعتها والعمل على تنفيذها للقاء على أى مشكلات تواجه الشباب المصرى.