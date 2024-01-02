مكتب نتانياهو: الجهود المبذولة لاستعادة الاسرى المتبقين في غزة مستمرة

اشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، الى إن الجهود المبذولة لاستعادة الاسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة مستمرة.

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