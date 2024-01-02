"النشرة": انطلاق مظاهرة حاشدة الآن في مخيم برج الشمالي تنديدا باغتيال العاروري

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بانطلاق مظاهرة حاشدة الآن في ارجاء مخيم برج الشمالي في منطقة صور تنديدا باغتيال نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح العاروري.

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