سوريا تدخل دائرة الحرب بعد تعرض ريف دمشق للقصف

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله «إن القوات الإسرائيلية شنت فجر أمس قصفا جويا من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق»، موضحا أن القصف أسفر عن بعض الأضرار المادية»، ولم يحدد المصدر العسكري السوري طبيعة الموقع المستهدف.
بالتواكب، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربات الإسرائيلية طالت سرية مدفعية بالجيش السوري في محيط بلدة كناكر، التي يوجد فيها عناصر من حزب الله اللبناني.
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