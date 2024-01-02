شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف انتهاك حوثي تزيد أوجاع اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار اليمنيين بتفاؤل حذر إلى العام الجديد 2024، على أمل طي صفحة الحرب ووقف إنهاء الاقتتال، ووضع خارطة طريق لسلام شامل برعاية أممية، وفق إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

فيما يشعر البعض بتخوف نظير تصاعد حدة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعلن توصل أطراف الصراع إلى اتفاق على الالتزام بمجموعة من التدابير، تشمل تنفيذ وقف لإطلاق نار يشمل كامل البلاد، تتضمن الانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة، لوضع خارطة طريق برعاية أممية تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها، تشمل التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وستنشئ خارطة الطريق أيضا آليات للتنفيذ، وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها وثقت ما يقارب من 3 آلاف حادثة انتهاك في مختلف محافظات الجمهورية خلال 2023، تضرر بسببها 5152 ضحية من المدنيين.

وأضافت في بيان «إن عام 2023 شهد استمرار سقوط الضحايا المدنيين، بسبب عدم الالتزام بالهدنة غير المعلنة، وارتكاب أنماط من الانتهاكات التي تصل لدرجة المنهجية فيما يتعلق بزراعة الألغام الفردية وانفجارها، في البيئات المحمية والإضرار بفئات الأطفال والنساء والنازحين، وممارسات التضييق على حرية الرأي والتعبير والاعتقالات التعسفية، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء».

وبينت اللجنة «أنها وثقت 689 حادثة استهداف للمدنيين، قتل وأصيب فيها 882 ضحية، بينهم 268 قتيلا، منهم 15 امرأة و46 طفلا. فيما بلغ عدد المصابين 595 مدنيا، بينهم 63 امرأة و127 طفلا».

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