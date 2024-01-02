حمدوك يعود للأضواء ويطالب بوقف الحرب الكارثية

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وقال حمدوك، الذي يترأس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، بالعاصمة الاثيوبية اديس أبابا: «انخرطنا في اجتماعات مستمرة ومثمرة حول الأزمة في السودان تمخض عنها إعلان أديس أبابا».
وأشار إلى أن «أكثر ما يميز هذا الإعلان توصلنا لإعلان معتمد على الأشياء العملية والآليات لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان».
من جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، إن بلاده تشهد أكبر كارثة إنسانية بسبب تدمير البنية التحتية.
وبالتواكب، قال مدير مركز حقوق الإنسان السوداني أمية يوسف، إن ما قامت به قوات الدعم السريع في السودان خلال الأشهر الـ8 الماضية، أسوأ مما يتخيله أي مراقب عالمي عما يجري في السودان، مبينا أن هذه الميليشيات قامت باحتلال 59 مستشفى في الخرطوم، وأخرجت الطاقم الطبي منه ومنعته عن العمل.
وأضاف يوسف، بأن قوات الدعم السريع اغتصبت النساء، ونهبت أموال المواطنين، وسرقت سياراتهم.
ضحايا الأزمة السودانية
- 12 ألف قتيل
- 12.5 ألف جريح
- 7 ملايين نازح للداخل
- 1.5 مليون لاجئ للخارج
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