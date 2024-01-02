"القسام" تعلن قتلها 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر و"سرايا القدس" توثّق تفجير دبابة



نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني 2024، مشاهد جديدة تظهر لحظة استهداف مقاوميها لدبابة تابعة لجنود الاحتلال في غزة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر.



وأظهرت المشاهد التي بثتها "سرايا القدس" قيام مقاومين إلى التسلل بين ركام منزل في حي الدرج شرقي غزة، حتى وجدوا أنفسهم أمام دبابة تابعة لجيش الاحتلال.



ويظهر كذلك، المقاومين وهما يقولان: "يا رب سهّل لنا يا رب.. يا رب ما تضيّع لنا تعب"، قبل أن يقصفا دبابة "ميركافا" من مسافة قريبة جداً.



في بيان منفصل لها، قالت "سرايا القدس" إنها قصفت "سديروت ومستوطنات الغلاف برشقة صاروخية".



في غضون ذلك، أعلنت كتائب "القسام" أنها أجهزت على "5 جنود صهاينة من المسافة صفر شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".



كما أكدت استهداف "دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس".



في بيان منفصل، نشرته على قناتها على تليغرام أعلنت الكتائب أيضاً "استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي في منطقة معن بمدينة خان يونس".



يحدث هذا في الوقت الذي أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، إلى أن 983 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً أصيبوا بالمعارك في غزة منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، من بينهم 216 إصاباتهم خطيرة و366 متوسطة و400 طفيفة.



استناداً إلى ذات المصدر، فإن 173 ضابطاً وجندياً قتلوا من بدء الحرب البرية، وذلك من أصل 507 ضباط وجنود قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 22 ألفاً و185 شهيداً و57 ألفاً و35 إصابة، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. ​​​​​​

(وكالات)