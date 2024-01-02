الهند: نقدر بشدة علاقتنا مع روسيا .. خدمت بلادنا بشكل جيد

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، أن نيودلهي تقدر العلاقات الثنائية التي تربطها مع موسكو بشدة.

وقال الوزيرالهندي -في تصريح خاص لوكالة أنباء "إيه.أن.أي" الهندية اليوم الثلاثاء- "لقد أكدنا دائمًا أن العلاقة مع روسيا مهمة جدًا وثابتة".. مُضيفًا: "أننا نقدر هذه العلاقة (مع موسكو)، أنها علاقة خدمت الهند بشكل جيد".

وأضاف أنه "على الرغم من أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعقدا اجتماعا في عام 2023، إلا أنهما سيكونان قادرين على الاجتماع هذا العام. مؤكدَا أن "تقليد الاجتماعات السنوية بين قادتنا هو أمر نقدره كثيرا".

يُذكر أن وزير الخارجية الهندي قام بزيارة روسيا في الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الماضي، واستقبله الرئيس بوتين وعقد محادثات مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

يُشار إلى أنه تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات خلال الزيارة، والتي تتعلق بشكل خاص ببناء وحدات الطاقة في محطة كودانكولام للطاقة النووية الهندية.

الناتو يدين الهجوم الصاروخي الروسي على أوكرانيا

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن حلفاء الناتو يدينون بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا على أوكرانيا، ويلتزمون بتعزيز المساعدات الجوية لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقال المسؤول -الذي لم يكشف عن هويته- لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إن الناتو "يدين بشدة الهجوم الصاروخي وهجمات المسيرات الروسية على المواطنين والمدن الأوكرانية. وهذا دليل على محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كسر عزم الأوكرانيين ولكنه لن ينجح لأن حلفاء الناتو أرسلو مجموعة كبيرة من أنظمة الدفاع إلى أوكرانيا وملتزمون بتعزيز المساعدات الدفاعية لكييف".

وأضاف أن الناتو "مستمر في دعم حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد روسيا وسنقف مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر".

يذكر أنه في 29 ديسمبر الماضي و2 يناير الجاري شنت القوات الروسية هجمات صاروخية وبالمسيرات على جميع أنحاء أوكرانيا مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.