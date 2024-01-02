مسؤولون إسرائيليون: أبلغنا واشنطن بعملية اغتيال العاروري خلال تنفيذها وليس قبلها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، تصريحات تشير إلى أنه تم إبلاغ واشنطن بعملية اغتيال العاروري خلال تنفيذها وليس قبلها.

فيما نقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى تأكيدات بأن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا نيتها قتل العاروري.

سبق وأن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله، إن إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وعلّق السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان على اغتيال القائد في حركة حماس ونائب رئيس الحركة صالح العاروري قائلا: "أهنئ الجيش والشاباك والموساد وقوات الأمن على اغتيال صالح العاروري القيادي بحماس".

بينما طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري.

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت استشهاد 6 أشخاص بينهم القائد في حركة حماس صالح العاروري، وعدد من رفاقه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.