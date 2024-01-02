تعليقًا على اغتيال العاروري.. هنية: هذه الاستهدافات تزيدنا قوةً وإصرارًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان له، اليوم الثلاثاء، القيادي صالح العاروري، قائلا: "ننعى إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد الشيخ صالح العاروري".

وأكد هنية على أن اغتيال العاروري وإخوانه من كوادر حماس هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، لافتا إلى أن عملية اغتيال العاروري تثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على الفلسطينيين في كل مكان.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن دماء العاروري وإخوانه امتزجت مع دماء الفلسطينيين في معركة القدس والأقصى.

وشدد هنية على أن هذه الاستهدافات تزيد المقاومة قوة وإصرارا، موضحا أن الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.