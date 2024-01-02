وزير النقل: حصول من يزيد عمره عن 70 سنة على تذاكر مترو مجانية مدى الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن نسبة الخصم على أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عاما على جميع الخطوط وصلت لـ 61%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء ، أنه من حق من هم فوق الـ70 عاما الحصول على تذاكر مجانية مدى الحياة.

وأكد وزير النقل، أن وزارة النقل تحصل على دعم من الدولة من أجل الطلاب وذوي الهمم وأسر الشهداء والمصابين وكبار السن.

وأوضح أن اشتراكات الطلاب يدفعون 5 % فقط من قيمة التذكرة والباقي تدفعها وزارة المالية، موضحا أن الموظف حصل على خصم في تذاكر المترو، واشتراكات ذوي الهمم يدفعون 2 % من قيمة التذكرة ويدفع 5 % من غير اشتراك.

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