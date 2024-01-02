ساندرز: على الكونغرس رفض تمويل حكومة نتانياهو التي تواصل حربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني

دعا السيناتور الاميركي بيرني ساندرز الكونغرس إلى رفض مبلغ 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية غير المشروطة التي يجري النظر فيها لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية لمواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، معتبرا إن القضية التي نواجهها مع إسرائيل وغزة ليست معقدة.

واوضح ساندرز "بينما ندرك أن الهجوم "الإرهابي الهمجي" الذي شنته حماس هو الذي أدى إلى اندلاع هذه الحرب، يتعين علينا أيضاً أن ندرك أن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متناسب إلى حد صارخ، وغير أخلاقي، وينتهك القانون الدولي. والأهم من ذلك بالنسبة للأميركيين، أنه يتعين علينا أن نفهم أن حرب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني كانت تُشن بشكل كبير بالقنابل الأميركية، وقذائف المدفعية، وغير ذلك من أشكال الأسلحة، وكانت النتائج كارثية".

واوضح ساندرز بانه "منذ السابع تشرين الأول، قُتل أكثر من 22 ألف فلسطيني في الغارات الإسرائيلية، وكان ثلثا هؤلاء الضحايا من النساء والأطفال – وأصيب 57 ألفًا، ومنذ بداية الحرب، تم تهجير 1.9 مليون رجل وامرأة وطفل فلسطيني من منازلهم – أي 85% من إجمالي سكان غزة. ووفقاً لتحليل بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية، فإن ما يقرب من 70% من الوحدات السكنية في غزة قد دمرت أو تضررت بسبب القصف الإسرائيلي، واليوم، لم تعد الغالبية العظمى من سكان غزة بلا مأوى فحسب، بل إنهم يفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية والوقود، ويشير تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن نصف السكان البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة، ويقول 90% منهم إنهم يظلون بانتظام دون طعام لمدة يوم كامل، وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي إن الكارثة الإنسانية في غزة هي من بين أسوأ الكوارث التي شهدها على الإطلاق. لا يمكن أن يسمح هذا للمتابعة".

وذكر بان "الكونغرس يعمل على إقرار مشروع قانون تمويل إضافي يتضمن عشرة مليارات دولار من المساعدات العسكرية غير المشروطة لحكومة نتنياهو اليمينية لمواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. لقد طفح الكيل، ويجب على الكونعرس أن يرفض هذا التمويل ويجب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة ألا يكونوا متواطئين بعد الآن في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة".