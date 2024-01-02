اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن يرجئ زيارته المرتقبة لإسرائيل من يوم الجمعة إلى الأسبوع القادم. وفي السياق، نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر أميركية تاكيده بانه لا علاقة لتأجيل زيارة بلينكن إلى إسرائيل باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: بلينكن يرجئ زيارته المرتقبة لإسرائيل من يوم الجمعة إلى الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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