عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 33 ميلا بحريا شرق عصب الإرترية

اعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 33 ميلا بحريا شرق عصب الإرترية، وإن السلطات تحقق"، ولم توضح ماهو نوع الحادث.

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