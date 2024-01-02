اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، انه "بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، تفقدت مسير أعمال المديرية العامة للدفاع المدني ريما المر موقع الانفجار الذي وقع عند الساعة 17،42 في منطقة المشرفية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، واطلعت على سير العمليات حيث انتشل عناصر الدفاع المدني 3 شهداء وقاموا بنقل أحدهم الى مستشفى الرسول الأعظم، فيما تولت أجهزة الإغاثة الأخرى جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، الهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر نقل باقي الشهداء".
واوضحت بانه "توازيا يعمل عناصر الدفاع المدني وفوج اطفاء الضاحية على تبريد رقعة الحريق الذي كان قد اندلع في موقع الانفجار. وتستمر في هذه الاثناء عمليات المسح الشامل لموقع الانفجار وتأمين السلامة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: المر تفقدت موقع الانفجار في المشرفية وعمليات المسح مستمرة لموقع الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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