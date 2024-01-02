أعلن مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "Axios" إن "إسرائيل تستعد لانتقام كبير من حزب الله، والذي قد يشمل إطلاق الجماعة صواريخ طويلة المدى باتجاه أهداف في إسرائيل". وذكر مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" إن "إسرائيل كانت وراء هجوم يوم الثلاثاء، لكنهما أكدا على أن إسرائيل لم تخطر إدارة بايدن مسبقًا بالهجوم، وأكد مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة لكنه قال إنها أبلغت إدارة بايدن "أثناء تنفيذ العملية".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: إسرائيل لم تحذر اميركا لكنها أخطرت إدارة بايدن وقت تنفيذ اغتيال العاروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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