السيسي يؤكد وقوف مصر بجانب الصومال ودعم أمنه واستقراره

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تطرق للأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء الفيدرالي في الصومال اجتماعًا طارئًا بشأن الاتفاقية الموقعة بين إقليم أرض الصومال، وإثيوبيا لإنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية وميناء على البحر الأحمر، واصفًا الاتفاقية بأنها غير مشروعة، ولا أساس لها من الصحة.

واعتبر مجلس وزراء الصومال الاتفاقية بأنها "اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية"، داعيا كلا من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوربي، والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، والشركاء الدوليين، إلى اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر التي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك حسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية، في بيان لها، استدعاء سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية، مؤكدة أن التحرك الإثيوبي تجاه أرض الصومال هجومي يعرض استقرار وسلام المنطقة للخطر، وأن الاتفاقية الموقعة بين إثيوبيا وما يعرف بـ أرض الصومال لاغية وباطلة.