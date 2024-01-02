انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني: مواقع البيشمركة تتعرض للقصف في ذكرى حادثة المطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سلام في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "مواقع قوات البيشمركة تتعرض للقصف في ذكرى حادثة المطار".

واضاف: "اقليم كردستان تعرض الى 24 هجوما بواسطة 40 مسيرة منذ بدء حرب غزة"، مبينا ان "حكومة الإقليم تدين أي هجوم يتعرض له الإقليم من دول الجوار او من الداخل وهذا يؤكد ان السيادة العراقية منتهكة وهذا مرفوض من جميع العراقيين".



أشار سلام الى ان "من صوت على اخراج الأمريكان من العراق لا يمثلون سوى 7% من العراقيين".

وبين ان "هجمات الفصائل المسلحة استهدفت قناة كردستان 24 في أربيل"، موضحا ان "احدى هجمات الفصائل على كردستان استهدفت بائع طماطم".