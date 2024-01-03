اعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، إن المجلس قد يجتمع غدا الأربعاء لبحث الوضع في البحر الأحمر.
وقال السفير في مؤتمر صحفي عندما سئل عن الرد الدولي على هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن في البحر الأحمر "من المرجح أن يجتمع المجلس لبحث هذه القضية قريبا، وربما غدا". وأضاف "الوضع سيء... هناك تكرار للانتهاكات والأعمال العسكرية في هذه المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر المندوب الفرنسي بالامم المتحدة: مجلس الامن قد يجتمع غدا الأربعاء لبحث الوضع في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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