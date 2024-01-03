المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القوات في أعلى درجات الجاهزية ومستعدة لأي احتمال

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش في أعلى درجات الجاهزية ومستعد لأي احتمال بعد مقتل القيادي بحركة حماس صالح العاروري. وأضاف معلقا على سؤال أحد الصحفيين عن مقتل العاروري إن تركيز الجيش الإسرائيلي منصب على إلحاق الهزيمة بحماس.

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