حزب الله: استهداف جنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام ومحيط موقع المرج واستهداف ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية

اعلن حزب الله في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:35 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، اعلن حزب الله بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة، كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 مجموعة من جنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
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