شكرا لقرائتكم خبر عن قطعت الكهرباء وشلت الحركة.. العاصفة "هينك" تضرب بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت الأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى انقطاع الكهرباء ومشكلات وعراقيل في التنقل فيما ضربت عاصفة "هينك" أجزاء من المملكة المتحدة الثلاثاء.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا يغطي مساحة بوسط انجلترا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويحتمل أن تبلغ شدة هبات الرياح 80 ميلا في الساعة، وحذر مكتب الأرصاد من خطر تعطل رحلات السفر وحدوث أضرار بالأسطح وانقطاع محتمل للكهرباء في شتى أنحاء جنوبي انجلترا ومنطقة ميدلاندز وإيست آنجليا وويلز.

تحذير الأرصاد

وأشار التحذير أصفر اللون: "من المحتمل أن تضرب هبات رياح بسرعة تتراوح ما بين 70 و 80 ميلا في الساعة على السواحل المعرضة / للعاصفة / في الغرب".

وتابع: "وبالنسبة إلى داخل البلاد، يزيد احتمال هبوب رياح بسرعة تتراوح ما بين 50 و 60 ميلا في الساعة، لكن ربما تهب لفترة قصيرة بسرعة تتراوح ما بين 60 و 70 ميلا في الساعة في مكان أو اثنين".