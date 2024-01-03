العراق.. إحباط هجوم بطائرة «مسيرة» قرب مطار أربيل

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، أمس، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي.

وقال الجهاز في بيان، إنه «وفقاً للمعلومات، تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات على القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي».

وأفاد مصدر أمني بتصدي منظومة الدفاع الجوي لاستهداف صاروخي على مطار أربيل الدولي، قائلاً: إن «منظومة الدفاع الجوي، تمكنت من التصدي لاستهداف صاروخي بطائرة درون ملغمة على مطار أربيل الدولي».

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أفادت يوم الأحد الماضي، بتعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة «خارجة عن القانون»، بدوره وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق شامل بحادثة الاعتداء على حرس إقليم كردستان ليلة أمس الأول، الذي وصفه بـ«الإجرامي».

على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني، أمس بانفجار عبوات ناسفة أدت لمقتل ضابط وجندي في قاطع محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، إن «عبوات ناسفة انفجرت في ضابط برتبة مقدم وجندي في قاطع محافظة صلاح الدين مما أدى إلى مقتلهما على الفور»، مضيفاً أن «الانفجار جاء خلال تمشيط وتفتيش تقوم به القوات الأمنية المشتركة بمنطقة السكريات ضمن قاطع محافظة صلاح الدين».