3 انفجارات قرب سفينة حاويات بالبحر الأحمر بعد قصف الحوثي

ياسر رشاد - القاهرة - أبلغت سفينة حاويات ترفع علم مالطا عن وقوع 3 انفجار بالقرب منها، بعد إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية باتجاه مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن "سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع 3 انفجارات قربها على بعد 15 ميلا جنوب غربي ميناء المخا اليمني" وهو ذات الاتجاه التي أطلقت مليشيات الحوثي نحوها الصواريخ.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أيضا تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 33 ميلا بحريا شرقي عصب الإريترية.

وحذرت الهيئة "السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وفي وقت سابق، مساء الثلاثاء، قالت مصادر أمنية يمنية إن الحوثيين أطلقت 3 صواريخ باليستية من مرتفعات الجبال والمناطق المحيطة بمدينة البرح، الواقعة غربي محافظة تعز، جنوبي اليمن.

وبحسب المصادر فإن الصواريخ التي شوهدت في سماء المنطقة كانت متجهة باتجاه جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب الدولي ويعتقد أنها تستهدف سفينة تجارية.

واستخدم الحوثيون بشكل متكرر مناطق تعز الخاضعة لسيطرتهم في شن سلسلة من الهجمات البحرية ضد سفن الشحن التجارية في الممر الملاحي في البحر الأحمر وباب المندب وذلك منذ أكتوبر.

وفي 31 ديسمبر الماضي نفذت مليشيات الحوثي محاولة حوثية فاشلة لقرصنة سفينة ميرسك قبل تدخل بارجة أمريكية والتي قامت بإغراق 3 زوارق ما أدى إلى مقتل 10 عناصر في أول اشتباك للحويين والقوات البحرية متعددة الجنسيات ضمن مبادرة "حارس الازدهار".