وزير العدل الفلسطيني: اغتيال العاروري يُضاف لجرائم الاحتلال وخرق للقانون الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني إن جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري تضاف إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف الشلالدة - خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء أن عملية اغتيال العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق بيّن للقانون الدولي.

وتابع وزير العدل الفلسطيني: "انعدام المساءلة القانونية والجنائية لإسرائيل، يشجعها على ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي وتقويض الاحترام لسيادة القانون الدولي بشكل عام".

وأوضح أنه سيتم ملاحقة إسرائيل أمام أي قضاء جنائي دولي على جرائمه بحق شعبنا.

وفي سياق متصل بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

كما ناقش الجانبان أهمية العمل الجماعي المتعدد الأطراف لمعالجة التهديدات التي تواجه المصالح العالمية والتي تشكلها هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجاري في البحر الأحمر، وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الجهود المستمرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.