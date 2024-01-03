مفكر استراتيجي يكشف أسباب فشل إسرائيل في التعامل مع الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف المفكر الإستراتيجي، اللواء سمير فرج، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ركز الهجوم فى البداية على شمال غزة، وكان يخطط لدفع الشعب الفلسطيني للنزوح نحو سيناء.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن المدن مقبرة لأى جيش فى العالم ولذلك تحقق المقاومة إنجازات كبيرة.

وأوضح فرج، أن المقاومة الفلسطينية تستخدم سلاح آر بي جي لتدمير الدبابات الاسرائيلية وحطمت أساطير الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار إلى فشل أجهزة المخابرات الإسرائيلية الثلاث في التنبؤ بعملية طوفان الأقصى التي باغتت بها المقاومة الفلسطينية دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وحول فشل فكرة إغراق الأنفاق، قال المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، إن حماس أعدت نفسها لهذا السيناريو ولن تغلب أمامه من خلال إغلاق الأنفاق وقت وصول المياه لها.

وأكمل: إسرائيل فشلت في التعامل مع الأنفاق بواسطة القنابل الزلزالية، التي زودت بها واشنطن تل أبيب لاستخدامها حال قيام حرب مع إيران لأنها تستخدم في الجبال وطهران نقلت منشآتها النووية إلى المناطق الجبلية.