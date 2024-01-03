مفكر استراتيجي يكشف موعد انتهاء حرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي: إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ستنتهي مع نهاية شهر يناير الجاري، مبينا أن ذلك سيكون بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف فرج، خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن مصر قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من 3 مراحل، مبينا أن مصر لم تتلق حتى الآن ردا سواء من الأطراف الإسرائيلية أو الفلسطينية.

وأوضح فرج، أن إسرائيل سحبت 5 ألوية قتالية من قطاع غزة بناء على أوامر وزير الدفاع الأمريكي، مشيرا إلى أن جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة والشرق الأوسط تستهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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