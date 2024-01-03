"دهستهم وهما طالعين من الشغل".. سيارة نقل تطيح بشابين في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

لقي شابين مصرعهما أسفل عجلات سيارة نقل في شارع رايل بمنطقة حلوان بالقاهرة مساء الثلاثاء.

بلاغا تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، مفاده قيام سيارة نقل بدهس شابين بشارع رايل في منطقة حلوان بالقاهرة.

على الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث. رافقها قوة أمنية من قسم حلوان، وبالفحص تبين العثور على جثمان شابين "يوسف" و "عصام"، تم نقلهم إلى مستشفى حلوان العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة بينت أن الشابين يعملان في إحدى الشركات الخاصة لأعمال التكييف والتبريد، وبسؤال الشهود في موقع الحادث تبين أن سيارة نقل طائشة دهستهما حال خروجهما من العمل فلقي مصرعهما في الحال.

وأمكن ضبط السائق المتسبب في الحادث وجاري عرضه على النيابة العامة.